Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
АльмерияЗавершен
Вильярреал
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Райо Вальекано
2 - 0 2 0
БетисЗавершен
Атлетико
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Верона
1 - 3 1 3
МиланЗавершен
Рома
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
Аталанта
Перенесён
Фиорентина
Интер
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
2 - 3 2 3
БайерЗавершен
Боруссия Д
3 - 1 3 1
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
1 - 1 1 1
ЛилльЗавершен
Реймс
2 - 1 2 1
МетцЗавершен
Клермон
2 - 1 2 1
ГаврЗавершен
Монако
2 - 2 2 2
ЛорьянЗавершен
Ренн
2 - 0 2 0
МарсельЗавершен
Монпелье
22:45
ПСЖНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
4 - 2 4 2
ЛестерЗавершен
Манчестер Юнайтед
4 - 3 4 3
ЛиверпульЗавершен

Семшов: "Зенит" выглядит предпочтительнее "Краснодара", после паузы они еще прибавят

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист "Зенита" и сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Зенит" - основной претендент на чемпионство. После паузы петербуржцы будут только прибавлять. Очный матч "Зенита" и "Краснодара"? "Сине-бело-голубые" предпочтительнее выглядят в этом противостоянии. У команды всё стабильно. Футболисты "Краснодара" не ожидали, что Ивича могут отправить в отставку", - сказал Семшов.

Санкт-петербургский "Зенит" поднялся на первое место в турнирной таблице, одержав победу над "Уралом" в 20-м туре. Возглавлявший чемпионскую гонку ранее "Краснодар" отстал от "сине-бело-голубых" на 1 очко, сыграв вничью с "Рубином" и уступив "Уралу" в первых двух турах после возобновления чемпионата.

Сербский специалист Владимир Ивич покинул пост главного тренера "Краснодара" после поражения "быков" в матче Кубка России против "Химок". До конца сезона "горожан" будет возглавлять российский тренер Мурад Мусаев.

Источник: "РБ Спорт"

Семшов Краснодар Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится