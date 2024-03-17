"Зенит" - основной претендент на чемпионство. После паузы петербуржцы будут только прибавлять. Очный матч "Зенита" и "Краснодара"? "Сине-бело-голубые" предпочтительнее выглядят в этом противостоянии. У команды всё стабильно. Футболисты "Краснодара" не ожидали, что Ивича могут отправить в отставку", - сказал Семшов.
Санкт-петербургский "Зенит" поднялся на первое место в турнирной таблице, одержав победу над "Уралом" в 20-м туре. Возглавлявший чемпионскую гонку ранее "Краснодар" отстал от "сине-бело-голубых" на 1 очко, сыграв вничью с "Рубином" и уступив "Уралу" в первых двух турах после возобновления чемпионата.
Сербский специалист Владимир Ивич покинул пост главного тренера "Краснодара" после поражения "быков" в матче Кубка России против "Химок". До конца сезона "горожан" будет возглавлять российский тренер Мурад Мусаев.
Источник: "РБ Спорт"
Семшов: "Зенит" выглядит предпочтительнее "Краснодара", после паузы они еще прибавят
Экс-футболист "Зенита" и сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"