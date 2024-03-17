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Заварзин: в полуфинале Кубка России шансы "Зенита" предпочтительнее. У "Спартака" нездоровая обстановка

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Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Заварзин оценил шансы своей бывшей команды в двухматчевом противостоянии с "Зенитом" в 1/2 финала Кубка России.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"В противостоянии "Спартака" и "Зенита" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России шансы петербуржцев выглядят более предпочтительными, поскольку команда Сергея Семака стабильна, а у "красно-белых" нездоровая обстановка", - сказал Заварзин.

"Спартак" и "Зенит" встретятся друг с другом на стадии полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч состоится в Москве 2-го апреля. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 16-го апреля. Последний матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоялся в рамках 19-го тура чемпионата России и завершился безголевой ничьей.

Источник: "Матч ТВ"

Кубок России Спартак Зенит Заварзин
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