- "Спартак" - отдельная история, каждый матч как на пороховой бочке. Учитывая, что играть осталось два месяца до конца РПЛ, пусть Абаскаль дорабатывает, потом по результатам будете судить. Волна критики огромная. Есть ещё большой фактор отсутствия Квинси Промеса. Он лидер, человек, который делает результат, а его сегодня нет. Здесь есть проблема для команды. Надеюсь, что Промес решит свои проблемы и вернётся обратно, и команда тоже, - передаёт слова Титова Metaratings.ru.
Московский "Спартак" в двух весенних матчах Российской премьер-лиги набрал одно очко, сыграв на выезде вничью с "Зенитом" (0:0) и уступив в Москве воронежскому "Факелу" (0:2). По итогам 20 сыгранных туров красно-белые опустились в турнирной таблице на шестое место с 31 набранным очком в 20 матчах. В ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Спартак" победил дома "Оренбург" (3:1) и вышел в следующую стадию (первый матч - 0:1).
Ранее появлялась информация, что 34-летний испанский главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может быть уволен со своего поста в случае неудачного исхода матча с "Оренбургом".
Титов: в "Спартаке" каждый матч как на пороховой бочке. Пусть Абаскаль дорабатывает два месяца, потом будем судить
Экс-полузащитник московского "Спартака" Егор Титов высказал мнение о ситуации с главным тренером красно-белых испанцем Гильермо Абаскалем.
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