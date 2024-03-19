"Он был другом. Любой разговор с ним был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Самое главное, что с ним было всегда интересно", - цитирует Карпина "СЭ".
Сегодня, 19 марта, стало известно о скоропостижной кончине известного спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина. В этом месяце ему исполнилось 52 года. По предварительным данным Уткин умер от тромбоэмболии легочной артерии.
Напомним, Уткин получил известность в 90-х годах как футбольный комментатор телеканалов НТВ и "НТВ-Плюс" и спортивный журналист, будучи ведущим передачи "Футбольный клуб".
Карпин: Уткин был другом. С ним всегда было интересно
Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на скоропостижную смерть спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина.
Фото: РИА Новости