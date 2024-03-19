Сборная Сербии прилетит в Москву в среду, 20 марта

Стало известно, когда национальная команда Сербии вылетит в Россию.

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Как сообщает пресс-служба сборной Сербии, команда вылетит в Москву в среду, 20 марта.



Товарищеский поединок между сборными России и Сербии состоится в этот четверг, 21 марта. Матч пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.



Также в рамках мартовского сбора команда Валерия Карпина примет на своем поле национальную команду Парагвая 25 марта.