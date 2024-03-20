- Еще рано думать о лете. Сейчас надо доказывать свой уровень в "Динамо", Лука сконцентрирован на том, чтобы получить шанс. Конкуренция его не пугает и он не побежит из команды искать другие варианты. Надо тренироваться и ждать возможности, ничего другого не сделать.
Центральный полузащитник Лука Гагнидзе перешел в московское "Динамо" летом 2021 года. Контракт 21-летнего грузинского хавбека с "бело-голубыми" рассчитан до конца июня 2026 года. Последние сезоны футболист выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал" и польский "Ракув". В текущем сезоне Гагнидзе сыграл за "Динамо" 4 матча в Кубке России и 8 игр в российской Премьер-лиге, провел на поле в общей сложности 487 минут и не отметился голевыми действиями.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Гагнидзе не пугает конкуренция, он не побежит из "Динамо" искать другие варианты
Футбольный агент Ираклий Лилуашвили, представляющий интересы хавбека "Динамо" Луки Гагнидзе, рассказал, что его клиент готов бороться за место в составе московской команды.
Фото: ФК "Динамо"