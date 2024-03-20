"Интересуется ли "Ювентус" игроком "Локомотива" Марио Митаем? Трансферные слухи не комментируем", - цитирует в пресс-службу туринцев "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что скауты туринского "Ювентуса" просмотрят левого защитника московского "Локомотива" Марио Митая в товарищеской встрече сборной Албании против Чили, которая состоится в пятницу, 22 марта.
В этом сезоне 20-летний албанец сыграл за "железнодорожников" 19 матчей во всех турнирах и не записал на свой счет результативных действий. Контракт футболиста с российским клубом истекает летом 2027 года.
В "Ювентусе" отказались комментировать информацию об интересе к защитнику "Локомотива" Митаю
Пресс-служба "Ювентуса" отреагировала на информацию об интересе к защитнику московского "Локомотива" Марио Митаю.
Фото: Чемпионат.com