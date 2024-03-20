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Лодыгин: думаю, Сафонов готов к переходу в Европу

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Голкипер сборной России Юрий Лодыгин заявил, что вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов готов к переходу в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Краснодар"
"Думаю, что Сафонов готов к Европе. Он сам хочет. Ребята задавали вопросы про чемпионат Греции, но про еврокубки — нет", - цитирует Лодыгина "Матч ТВ".

В текущем сезоне Матвей Сафонов провел за "Краснодар" 20 матчей, в которых пропустил 15 мячей и восемь раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 18 миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко.

Краснодар Матвей Сафонов Юрий Лодыгин
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