"Думаю, что Сафонов готов к Европе. Он сам хочет. Ребята задавали вопросы про чемпионат Греции, но про еврокубки — нет", - цитирует Лодыгина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Матвей Сафонов провел за "Краснодар" 20 матчей, в которых пропустил 15 мячей и восемь раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 18 миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко.
Лодыгин: думаю, Сафонов готов к переходу в Европу
Голкипер сборной России Юрий Лодыгин заявил, что вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов готов к переходу в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Краснодар"