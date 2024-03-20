"Пока не знаю, чего ждать от сборной России в этих матчах. Вызывают в сборную по 40 человек, и не понятно, кто в итоге будет играть. Сербия – очень серьезный соперник, их лучшие футболисты играют в ведущих клубах Европы. Если наша команда не настроится, то выходить на поле и необязательно", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
В марте сборная России проведет две товарищеские встречи: 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем. Оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо". В 2023 году национальная команда России сыграла восемь матчей, в которых одержала три победы и четыре раза сыграла вничью. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ранее заявил, что в 2024 году планируется провести более восьми матчей. Также ранее было объявлено о том, что Россия сыграет со сборной Белоруссии в июне текущего года в Минске.
Силкин: если наша команда не настроится, то выходить на поле против Сербии и необязательно
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о предстоящем матче России со сборной Сербии.
Фото: ФК "Динамо"