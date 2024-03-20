"На завтрашнем матче будет акция памяти Василия Уткина. Конечно, будет и минута молчания, но мы хотим сделать не только минуту молчания, но и напомнить зрителям о голосе Василия, выведем на стадионе ролик в его честь", - цитирует Терешина "Чемпионат".
Сборная России сыграет с национальной командой Сербии завтра, 21-го марта в 20:00 по московскому времени. Игра состоится на стадионе московского "Динамо". Напомним, что вчера, 19-го марта, стало известно о смерти известного журналиста Василия Уткина в возрасте 52-х лет. В последние годы Уткин не работал на телевидении, вел свой YouTube-канал и являлся президентом любительского футбольного клуба "Эгриси".
На матче Россия - Сербия состоится акция памяти Василия Уткина и минута молчания
Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин заявил, что перед завтрашним матчем состоится акция памяти Василия Уткина.
Фото: "РИА Новости"