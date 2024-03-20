"В предстоящих матчах национальная команда в первую очередь должна порадовать болельщиков красивой игрой. У сборной нет никаких задач и давления, Карпин и футболисты должны наслаждаться игрой. Хороший знак, что получилось договориться с Сербией — у этого матча неплохая вывеска", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Завтра, 21-го марта сборная России сыграет с Сербией в 20:00 по московскому времени на стадионе московского "Динамо". 25-го числа национальная команда России сыграет с Парагваем на все том же поле. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в этом году сборная России должна провести больше матчей, чем было в прошлом году. В 2023 году сборная России одержала три победы и четыре раза сыграла вничью в восьми товарищеских встречах. В июне сборная России сыграет со сборной Белоруссии в Минске.
Смородская: у сборной нет никаких задач и давления, национальная команда должна порадовать болельщиков
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказался о предстоящих матчах сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"