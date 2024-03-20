"Думаю, в будущем "Динамо" станет чемпионом - через год или два. Борьба еще будет, но стать чемпионами в этом сезоне нереально. Первым будет "Зенит", - цитирует Коромана "РБ Спорт".
После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров, отставая от команды Сергея Семака на два очка. Команда Марцела Лички сыграет с хабаровским "СКА" в 1/4 финала Пути регионов, ранее московский клуб вылетел из Пути РПЛ, уступив "Зениту" (1:2 - общ.).
Экс-игрок "Динамо" Короман: борьба еще будет, но стать чемпионами в этом сезоне "бело-голубым" нереально
Экс-игрок московского "Динамо" Огнен Короман считает, что "бело-голубые" не смогут стать чемпионами в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"