"После зимней паузы однозначно разочаровал "Краснодар". Я думал, что после возобновления команда продолжит курс на золотые медали, но что-то пошло не так. Теперь борьба за чемпионство под большим вопросом. "Динамо" в конце прошлого года выглядело очень прилично, поэтому ожидаемо, что команда будет бороться за призовые места", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережая "Зенит" на два очка. После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака сместила "быков" с первой строчки и опережает команду на одно очко. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с отставанием от "сине-бело-голубых" на два очка. Южане вылетели из Кубка России, уступив "Химкам" (0:2) в Пути регионов. 13-го марта главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич был отправлен в отставку, его место занял Мурад Мусаев, который ранее работал с клубом.
Кечинов: после зимней паузы однозначно разочаровал "Краснодар", борьба за чемпионство под большим вопросом
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов признался, что его разочаровала игра "Краснодара" после возобновления чемпионата.
Фото: "Чемпионат"