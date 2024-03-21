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Валерий Карпин - о матче с Сербией: можно сказать, что ничего не получили - получили только результат

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Сербией в товарищеском матче (4:0).
Фото: РФС
"Если бы не удаление, было бы лучше. Не факт, что было бы лучше с точки зрения результата. Но информации получили бы больше. Сейчас можно сказать, что ничего не получили. Получили только результат, которым очень довольны", - цитирует Карпина "Чемпионат".

Сегодня, 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились: Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев. На 21-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Милана Гайича. 25-го числа национальная команда России сыграет с Парагваем на стадионе московского "Динамо". 8-го июня национальная команда России сыграет со сборной Беларуси в Минске на стадионе "Динамо".

Валерий Карпин Сборная России Сборная Сербии
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