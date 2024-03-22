"Если на Хлусевича есть спрос, то обязательно надо играть в сильных лигах, если есть желание прогрессировать. В "Спартаке" на его место с удовольствием привезут очередного Рябчука" - заявила Салихова.
21-го марта сборная России переиграла на своем поле сборную Сербии в товарищеском матче (4:0). Левый защитник "Спартака" Даниил Хлусевич вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. В текущем розыгрыше РПЛ на счету Хлусевича 15 матчей и 3 гола за "Спартак".
Его конкурентом по позиции в клубе является молдавский защитник Олег Рябчук. За трансфер 26-летнего защитника "Спартак" прошлым летом заплатил греческому "Олимпиакосу" 6 миллионов евро.
Источник: "Metaratings"
Зарема: Хлусевичу надо играть в топ-лигах, в "Спартаке" на его место с удовольствием привезут очередного Рябчука
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова посоветовала защитнику сборной России Даниилу Хлусевичу сменить команду.
Фото: "Чемпионат"