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Зарема: Хлусевичу надо играть в топ-лигах, в "Спартаке" на его место с удовольствием привезут очередного Рябчука

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Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова посоветовала защитнику сборной России Даниилу Хлусевичу сменить команду.
Фото: "Чемпионат"
"Если на Хлусевича есть спрос, то обязательно надо играть в сильных лигах, если есть желание прогрессировать. В "Спартаке" на его место с удовольствием привезут очередного Рябчука" - заявила Салихова.

21-го марта сборная России переиграла на своем поле сборную Сербии в товарищеском матче (4:0). Левый защитник "Спартака" Даниил Хлусевич вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. В текущем розыгрыше РПЛ на счету Хлусевича 15 матчей и 3 гола за "Спартак".

Его конкурентом по позиции в клубе является молдавский защитник Олег Рябчук. За трансфер 26-летнего защитника "Спартак" прошлым летом заплатил греческому "Олимпиакосу" 6 миллионов евро.

Источник: "Metaratings"

Зарема Салихова Даниил Хлусевич Рябчук Спартак
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