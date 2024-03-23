Президент РФС Александр Дюков высказался относительно лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«На данный момент лично я не вижу каких-либо проблем. Но не только мы принимаем решение. Приказ о согласовании лимита подписывает Минспорта. Исходим из того, что должно быть обсуждение с министерством, с клубами», - передает слова Дюкова «РБ Спорт».
Отметим, что ранее Дюков сообщал, что благодаря лимиту на легионеров у российских футболистов появилось больше игрового времени, а также в общем по чемпионату снизились заработные платы спортсменов.
Президент РФС Дюков – о лимите на легионеров в РПЛ: лично я не вижу каких-либо проблем
Президент РФС Александр Дюков поделился своим мнением относительно лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"