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Президент РФС Дюков – о лимите на легионеров в РПЛ: лично я не вижу каких-либо проблем

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Президент РФС Александр Дюков поделился своим мнением относительно лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
Президент РФС Александр Дюков высказался относительно лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«На данный момент лично я не вижу каких-либо проблем. Но не только мы принимаем решение. Приказ о согласовании лимита подписывает Минспорта. Исходим из того, что должно быть обсуждение с министерством, с клубами», - передает слова Дюкова «РБ Спорт».

Отметим, что ранее Дюков сообщал, что благодаря лимиту на легионеров у российских футболистов появилось больше игрового времени, а также в общем по чемпионату снизились заработные платы спортсменов.

РФС Александр Дюков
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