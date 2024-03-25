"Сейчас же такая ситуация. Если раньше это было что-то из ряда вон выходящее, сейчас посмотрите, что происходит: Россия, Сирия, Украина. А Израиль? Я не знаю, как израильские команды, тот же "Маккаби": уезжают от туда игроки или нет. У нас, наоборот, из "Динамо" футболист поехал туда. Но в "Спартаке" такой проблемы не было", - сказал Шикунов.
22-го марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. По оценке СМИ, жертвами трагедии стали 133 человека. Около 150-ти посетителей получили ранения разной степени тяжести. В связи с происшествием в Москве были отменены все массовые мероприятия, в том числе товарищеский матч сборной России с Парагваем.
Вингер московского "Динамо" Даниил Лесовой перебрался из чемпионата России в израильский "Маккаби Хайфа" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Аренда рассчитана до конца текущего сезона, но у "Маккаби" есть опция выкупа футболиста. Напомним, теракт 7-го октября в Израиле унес жизни свыше тысячи человек.
Источник: "Metaratings"
Экс-спортивный директор "Спартака" Шикунов: Россия, Сирия, Украина, Израиль - раньше это было что-то из ряда вон
Бывший спортивный директор московского "Спартака" Александр Шикунов предположил, как теракт в "Крокусе" 22 марта может повлиять на российский футбол.
Фото: официальный сайт "Ростова"