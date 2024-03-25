"Выхода "Зенита" на первое место и следовало ожидать. Возможностей у "Зенита", конечно, больше, чем у остальных команд. А дальше посмотрим. Всё-таки остаётся треть чемпионата. Там в борьбе за золото не только "Краснодар", ещё есть "Динамо", да и ЦСКА подтянется. Но "Зенит" однозначно является фаворитом. «Спартак»? В этом сезоне – точно нет", - заявил Белоус.
По итогам 20-ти туров чемпионскую гонку в нынешнем розыгрыше РПЛ возглавляет победитель пяти последних чемпионатов страны "Зенит". В активе "сине-бело-голубых" 40 очков. На расстоянии одного матча от "Зенита" находятся "Краснодар" и "Динамо" - у "горожан" 39 очков (на одно меньше), "Динамо" отстает на 2 очка (38 - в 20-ти матчах).
Московский ЦСКА располагается на 4-й строчке. "Армейцы" набрали 32 очка в чемпионате страны. В 22-м туре РПЛ, который стартует уже в эту пятницу, "Динамо" примет на своем поле "Ростов", "Зенит" сыграет на выезде с "Крыльями Советов", "Краснодар" отправится в Москву на матч с "Локомотивом", а ЦСКА предстоит сыграть на выезде с "Сочи".
Источник: "Евро-футбол"
Белоус: "Зенит" - однозначный фаворит в РПЛ, "Краснодар" и "Динамо" в борьбе. "Спартак"? Точно нет
Экс-гендиректор "Ростова" Юрий Белоус поделился ожиданиями от финальной трети чемпионата России.
Фото: официальный сайт "Зенита"