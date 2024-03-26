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Гендир "Химок" Оленев: из "Локомотива" к нам никто не обращался по поводу перехода Митрюшкина

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Генеральный директор "Химок" Николай Оленев высказался о возможном переходе голкипера Антона Митрюшкина в "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"
"Контракт с Антоном Митрюшкиным действует до конца сезона. Из "Локомотива" к нам никто не обращался по поводу его перехода, и информации о его будущем трудоустройстве у нас тоже нет. Но если у "железнодорожников" появится такое желание, будем рады за продолжение его карьеры", - цитирует Оленева "СЭ".

Сегодня, 26-го марта в СМИ появилась информация о том, что голкипер подмосковных "Химок" Антон Митрюшкин перейдет в "Локомотив" по окончании текущего сезона в качестве свободного агента. В этом сезоне вратарь провел за клуб из Первой лиги 10 матчей, пропустил девять мячей и шесть раз сохранил свои ворота "сухими". Ранее голкипер выступал за "Сьон", "Спартак" и "Динамо Дрезден". "Железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ после 20-ти туров и отстают от лидирующего "Зенита" на восемь очков.

Химки Локомотив Антон Митрюшкин
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