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Петржела: поступки Промеса говорят о том, что ему плевать на "Спартак", в голове у него только деньги

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Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о нападающем "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"
"Промес подвел руководство клуба, партнеров по команде. Поведение Квинси вызывает много вопросов по поводу его профессионализма. Поступки Промеса говорят о том, что ему плевать на "Спартак", в голове у него только деньги", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Напомним, что нападающий "Спартака" Квинси Промес не вернулся с командой в Москву после зимних сборов так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков, прокуратура Нидерландов объявила Квинси в международный розыск и требует экстрадиции игрока. В текущем сезоне Промес провел за московский клуб 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Московский клуб перестал выплачивать игроку зарплату, контракт Промеса с московским клубом истекает по окончании текущего сезона.

Спартак Квинси Промес Властимил Петржела
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