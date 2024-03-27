"Промес подвел руководство клуба, партнеров по команде. Поведение Квинси вызывает много вопросов по поводу его профессионализма. Поступки Промеса говорят о том, что ему плевать на "Спартак", в голове у него только деньги", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Напомним, что нападающий "Спартака" Квинси Промес не вернулся с командой в Москву после зимних сборов так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков, прокуратура Нидерландов объявила Квинси в международный розыск и требует экстрадиции игрока. В текущем сезоне Промес провел за московский клуб 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Московский клуб перестал выплачивать игроку зарплату, контракт Промеса с московским клубом истекает по окончании текущего сезона.
Петржела: поступки Промеса говорят о том, что ему плевать на "Спартак", в голове у него только деньги
Фото: ФК "Спартак"