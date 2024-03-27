"Я надеюсь, что "Динамо" сможет побороться за титул. В этом сезоне определенно есть шансы на первое место. Будет ли это дуэль с "Зенитом"? А почему только с "Зенитом"? Я бы не стал списывать "Краснодар", рано это делать. Да, ушел Ивич, но футболисты ведь остались", - цитирует Терехина "РБ Спорт".
После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на два очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от команды Сергея Семака в два очка. Напомним, что "сине-бело-голубые" становятся чемпионами РПЛ пять сезонов кряду. "Быки" выходили после зимней паузы, занимая первую строчку в таблице, однако южане не выиграли ни одной встречи после возобновления чемпионата. Главный тренер команды Владимир Ивич был отправлен в отставку, на его место назначили Мурада Мусаева, который работал в клубе с 2018 по 2021 год.
Терехин: надеюсь, что "Динамо" сможет побороться за титул - в этом сезоне определенно есть шансы на первое место
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"