"Понятное дело, что Промес подставил "Спартак" своими действиями. Но в команде столько игроков, которых покупали за большие деньги, они же не подмастерье Квинси — тоже должны что-то уметь. Поэтому даже без Промеса "Спартак" должен быть в топ-3 по итогам сезона", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что нападающий "Спартака" Квинси Промес не вернулся с командой после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов объявила Квинси в международный розыск. Московский клуб перестал выплачивать своему игроку зарплату. В текущем сезоне Промес отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами в 21-м матче во всех турнирах. Контракт игрока с "красно-белыми" истекает в конце текущего сезона.
Мостовой: Промес подставил "Спартак", но команда и без него должна быть в топ-3
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о московском "Спартаке".
Фото: "Коммент.Шоу"