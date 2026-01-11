"Позапрошлым летом "Балтика" играла в финале Кубка. Это было неожиданно? В этом сезоне команда в пятёрке РПЛ — тоже неожиданное? Мне кажется, здесь уже тенденция. Мы не "Лестер" или "Кайзерслаутерн" — плавно, поступательно развиваемся. Если не сейчас, то будем ставить самые высокие задачи позже", - цитирует Измайлова "Чемпионат".
В сентябре 2024 года Андрей Талалаев стал главным тренером калининградской "Балтики", по итогам прошлого сезона команда стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу. После 18 сыгранных туров калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
Гендир "Балтики": мы не "Лестер", наши результаты - это тенденция
Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов оценил текущие результаты команды.
