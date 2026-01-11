Артига прилетит в Казань 12 января для подписания контракта с "Рубином" - "СЭ"

По информации источника, испанский специалист Франк Артига прилетит в Казань 12 января для подписания контракта с "Рубином".
Ранее стало известно, что Франк Артига покинул пост главного тренера ангольского "Петру Атлетику". Сообщалось, что испанский специалист ведет переговоры с казанским "Рубином" - в ближайшее время клуб может объявить об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера. Аргита также был главным тренером подмосковных "Химок" и московской "Родины".
По итогам 18 сыгранных туров казанский клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками в своем активе.
Источник: "СЭ".
Фото: ФК "Химки"