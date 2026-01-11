Медведев назвал футболиста "Пари НН", который заслужил повышение в классе

"Нет, я только порадуюсь за него. Хуан заслужил переход и повышение в классе", - цитирует Медведева "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что нападающий "Пари НН" Хуан Боселли продолжит карьеру в "Краснодаре", в обратном направлении последует форвард Александр Кокшаров.
В текущем сезоне Боселли провел за нижегородцев во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего уругвайца в 1,5 миллионов евро.
Голкипер "Пари НН" Никита Медведев рассказал, опасается ли он, что Хуан Боселли может покинуть клуб.
Фото: ФК "Пари НН"