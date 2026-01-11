Кисляк ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб

"Никогда не думал об этом в перерывах во время сезона. Зимний перерыв — это точно не время, когда нужно думать о переезде в Европу. Я сейчас сконцентрирован на ЦСКА и подготовке к возобновлению сезона", - цитирует Кисляка "СЭ".
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. На счету полузащитника 7 матчей в составе национальной команды России и один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 20 миллионов евро.
После 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе.
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможном переходе в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА