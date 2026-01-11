"Дивеев уже попрощался с командой? Нет, никто ни с кем не прощался. Ждем новостей. Дивеев — классный защитник и хороший человек, который помог мне адаптироваться в команде. Но главное — чтобы он был доволен и все и у него было хорошо", - цитирует Кисляка Sport24.
Ранее сообщалось, что Игорь Дивеев в зимнее трансферное окно присоединится к петербургскому "Зениту", в обратном направлении последует форвард Лусиано Гонду. Источники отмечали, что оба футболиста согласились на переход и клубы обсуждают детали сделки.
После 18 сыгранных туров красно-синие располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками в своем активе. Петербуржцы занимают второе место с 39 баллами.
"Никто ни с кем не прощался". Кисляк - о возможном уходе Дивеева
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможном уходе Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА