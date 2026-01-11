Футболист ЦСКА признался, что никогда не пробовал алкоголь

"Я никогда не пил и не собираюсь пока что. И вам не советую. Ребята все молодые, думаю, тоже не сталкивались с этим еще. Никогда не пробовал, никогда не пил, поэтому для меня это как-то не запрет", - цитирует Кисляка "Советский Спорт".
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. На счету полузащитника 7 матчей в составе национальной команды России и один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 20 миллионов евро.
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своем отношении к алкогольным напиткам.
Фото: ПФК ЦСКА