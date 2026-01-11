"Гоцука не хватает? Как по мне, да. Не хватает как личности. Именно в перестройке команды он бы помог. Кирилл мог не играть, но команде пригодился бы. Так же, как и Саша Трошечкин. Считаю, что он и футболист хороший и личность — тоже", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Кирилл Гоцук выступал за "Пари НН" с 2020 по 2025 год. Защитник провел за нижегородцев во всех турнирах 168 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 8 результативных передач. На данный момент Гоцук является свободным агентом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего защитника в 500 тысяч евро.
После 18 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского располагается на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14 набранными очками в своем активе.
"Он бы помог в перестройке команды". Медведев назвал футболиста, которого не хватает "Пари НН"
Голкипер "Пари НН" Никита Медведев высказался о Кирилле Гоцуке.
Фото: ФК "Пари НН"