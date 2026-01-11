"Пока не могу ничего сказать. Клубы разговаривают. Думаю, лучше спрашивать не у меня, а у представителей "Балтики" и ЦСКА", - приводит слова Сауся "Матч ТВ".
В текущем сезоне Владислав Саусь провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Футболист "Балтики" - о возможном переходе в ЦСКА: клубы разговаривают
