"Характера. Нужно выходить на каждый матч как на последний, чтобы каждая игра была для нас финалом, чтобы все полностью выкладывались и показывали максимум, и даже те, кто на замене, жили игрой и поддерживали команду", - цитирует Ракова "Матч ТВ".
По итогам 18 сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 12 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 17 набранными очками в своем активе. Самарцы сыграют с "Оренбургом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Напомним, что Вадим Раков выступает за самарцев на правах аренды, права на форварда принадлежат московскому "Локомотиву". Осенью футболист получил повреждение и продолжает восстановление.
Форвард "Крыльев Советов" Раков рассказал, чего не хватает команде
Форвард "Крыльев Советов" Вадим Раков рассказал, чего не хватает самарцам.
Фото: ФК "Крылья Советов"