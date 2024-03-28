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Наставник "Пари НН" Юран: если Мостовой захочет к нам на стажировку – пожалуйста, пусть приезжает

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Наставник «Пари НН» Сергей Юран рассказал о готовности взять на стажировку экс-футболиста «Спартака» Александра Мостового.
Фото: "Чемпионат"
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился информацией о своей готовности взять на стажировку бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России Александра Мостового. По словам Юрана, Мостовой, как и Шалимов, глубже понимают футбол, чем некоторые критики. Напомним, что на данный момент Александр Мостовой проходит обучение на тренера, по окончанию которого он должен будет пройти стажировку в одном из клубов.

«Мостовой тоже футбольный человек. Может, у него получится стать тренером, всё?таки в футболе он прошел Крым и рым. Если захочет к нам на стажировку — пожалуйста, пусть приезжает», - передает слова Юрана Sport24.

Сергей Юран Александр Мостовой Нижний Новгород
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