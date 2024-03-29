Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением относительно грядущего матча «Спартака» против «Урала» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, что после 20-ти сыгранных туров «красно-белые» с 31 очком в активе находятся на шестой позиции, в свою очередь «Урал» набрал 19 баллов и занимает 13-ю строчку.
«Конечно, фаворитом является «Спартак». Москвичи не очень хорошо играли с «Уралом» в последних матчах, но и «Урал» уже сколько не может выиграть, они уже находятся в опасной зоне. «Спартак» будет играть дома после большого перерыва. Конечно, они фавориты», - передает слова Мостового «Газета.ру».
Мостовой – о матче "Спартак" – "Урал": конечно, "красно-белые" являются фаворитами
Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о грядущем матче «красно-белых» против «Урала».
Фото: "Чемпионат"