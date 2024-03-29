Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался относительно грядущего противостояния в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» на домашнем стадионе примет «армейцев». По словам Чанова, из-за своего турнирного положения «Сочи» будет биться изо всех сил, а перерыв на матчи сборных дал возможность тренеру поработать с футболистами и тактикой.
«Очень важно будет, какой план на игру выберет Федотов. Исходя из этого и можно будет понять, чего ждать от матча. Не думаю, что игра будет легкой для ЦСКА. Это показал поединок с «Локомотивом». На мой взгляд, москвичи недооценили соперника, поэтому и потеряли очки», - передает слова Чалова «РБ Спорт».
Экс-игрок ЦСКА Чанов: не думаю, что игра с "Сочи" для "армейцев" будет легкой
Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о грядущем матче «армейцев» против «Сочи».
Фото: ПФК ЦСКА