"Особого настроя не было, мы всегда играем в высокий прессинг, стараемся накрывать соперника. Сегодня мы контролировали ход встречи, во втором тайме немного расслабились - у наших ворот было неприлично много моментов. Игрой довольны", - заявил Песьяков.
"Ростов" разгромил московское "Динамо" на выезде в матче 22-го тура российской Премьер лиги. На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу гостей. Голы в первой половине матча записали на свой счет полузащитники Кирилл Щетинин и Данил Глебов, а также иранский вингер Мохаммед Мохеби.
Во втором тайме команды обменялись забитыми голами. Иранец Мохеби оформил дубль, а бразилец Бителло забил единственный матч "Динамо" в игре. После 21-го сыгранного матча в активе "Ростова" 30 набранных очков. Команда занимает 7-е место. "Динамо" осталось с 38-ю очками и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Вратарь "Ростова" Песьяков - о матче с "Динамо": у наших ворот было неприлично много моментов
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков высказался об игре своей команды против "Динамо" в 22-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"