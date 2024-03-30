Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ЦСКАЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 1 4 1
ХимкиЗавершен
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
ЛенинградецЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
ТюменьЗавершен
Родина
3 - 0 3 0
ВолгарьЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
4 - 3 4 3
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
Лутон ТаунЗавершен
Шеффилд Юнайтед
3 - 3 3 3
ФулхэмЗавершен
Челси
2 - 2 2 2
БёрнлиЗавершен
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Астон Вилла
2 - 0 2 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 1 0 1
СевильяЗавершен
Альмерия
0 - 3 0 3
ОсасунаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
МальоркаЗавершен
Барселона
1 - 0 1 0
Лас-ПальмасЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Дженоа
1 - 1 1 1
ФрозинонеЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
МонцаЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
ЮвентусЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
МиланЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
РБ Лейпциг
0 - 0 0 0
МайнцЗавершен
Байер
2 - 1 2 1
ХоффенхаймЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
ФрайбургЗавершен
Вердер
0 - 2 0 2
ВольфсбургЗавершен
Бавария
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Метц
2 - 5 2 5
МонакоЗавершен
Лион
1 - 1 1 1
РеймсЗавершен

Зобнин: в таких играх, как с “Уралом”, Промес всегда решал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник “Спартака” Роман Зобнин высказался об отсутствии одноклубника Квинси Промеса в матче 22-го тура РПЛ с “Уралом”.
Фото: "Матч ТВ"
– Не забили свои моменты, поэтому не выиграли. Конечно, отсутствие Промеса — важный момент. В таких играх он всегда решал, — цитирует Зобнина ТАСС.

30 марта 2024 года московский “Спартак” в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл против екатеринбургского “Урала”. Встреча завершилась ничейным результатом – 0:0.

Напомним, Квинси Промес из-за проблем с законом в настоящее время находится в ОАЭ. Во второй части сезона он не принял участия ни в одном матче красно-белых.

Роман Зобнин Спартак Урал Квинси Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится