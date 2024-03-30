– Не забили свои моменты, поэтому не выиграли. Конечно, отсутствие Промеса — важный момент. В таких играх он всегда решал, — цитирует Зобнина ТАСС.
30 марта 2024 года московский “Спартак” в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл против екатеринбургского “Урала”. Встреча завершилась ничейным результатом – 0:0.
Напомним, Квинси Промес из-за проблем с законом в настоящее время находится в ОАЭ. Во второй части сезона он не принял участия ни в одном матче красно-белых.
Зобнин: в таких играх, как с “Уралом”, Промес всегда решал
Полузащитник “Спартака” Роман Зобнин высказался об отсутствии одноклубника Квинси Промеса в матче 22-го тура РПЛ с “Уралом”.
Фото: "Матч ТВ"