"Илья принадлежит ЦСКА. В любом случае он туда вернется, а дальше будем смотреть, какие будут варианты. Сохраняется ли вариант перейти в Европу? Думаю, да", - цитирует агента "РБ Спорт".
Голкипер Илья Помазун играет за "Урал" на правах аренды с лета 2020 года, права на игрока принадлежат московскому ЦСКА. Трудовое соглашение 27-летнего игрока с "армейцами" рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне Помазун провел за екатеринбургский клуб 25 матчей, в которых пропустил 37 мячей и 7 раз отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 2,5 миллиона евро.
Агент: Помазун в любом случае вернется в ЦСКА, а дальше будем смотреть
Агент Алексей Сафонов, представлящий интересы вратаря Илья Помазуна, играющего на правах арены за "Урал", рассказал о будущем футболиста.
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