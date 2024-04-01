"Изменился ли "Краснодар" при Мусаеве? Невозможно что-то изменить. Можно только в эмоциональном плане поменяться. Стало хуже или лучше - не знаю. Изменить что-то за неделю-полторы… За это время трудно донести до футболистов свою мысль. Я не увидел ничего нового. Только больше ошибок стало у футболистов "Краснодара", - цитирует Быстрова "Чемпионат".
Вчера, 31-го марта московский "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1) в матче 22-го тура РПЛ, забитыми мячами отметились: Тимур Сулейманов (автогол) и Максим Глушенков. После 21-го сыгранного тура команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. После зимней паузы "быки" не одержали ни одной победы в чемпионате, а также вылетели от подмосковных "Химок" из Кубка России (0:2), после чего Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера команды, а на его место назначили Мурада Мусаева, который ранее работал в клубе.
Быстров: у "Краснодара" под руководством Мусаева появилось больше ошибок
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о том, как изменился "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"