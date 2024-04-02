- Влияет ли сейчас на нас большое количество переездов? Те, кто приходят в "СКА-Хабаровск", априори должны забыть о том, что они устают от переездов или находятся в связи с этим в дискомфортной ситуации. Мы к этому спокойно относимся, воспринимаем как данность. Всё нормально, - передаёт слова Сугробова Matchtv.ru.
Хабаровск является самым восточным городом Российской Федерации, в котором базируется клуб РПЛ или Первой лиги, находящимся на значительном отдалении от европейской части страны. На выездные матчи "СКА-Хабаровск" добирается многочасовыми авиаперелётами.
Весной 2024 года хабаровчане не могут проводить домашние матчи на своём поле из-за неисправности системы подогрева поля. Часть весенних туров Первой лиги и матч первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России против "Сочи" "армейцы" сыграли в Сочи на стадионе "Фишт". 2 апреля формально домашний матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка против московского "Динамо" "СКА-Хабаровск" проведёт в Санкт-Петербурге на стадионе "Кировец".
Вратарь Сугробов: те, кто приходят в "СКА-Хабаровск", априори должны забыть, что устают от переездов
Голкипер "СКА-Хабаровска" Владимир Сугробов ответил на вопрос о влиянии на игру команды длительных переездов перед матчем Кубка России с московским "Динамо".
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"