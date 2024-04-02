"Хорошая реализация "Ростова". "Динамо" нужно искать баланс между атакой и обороной. Атаковать всегда это хорошо, но тогда у вас в обороне должны звери играть, которые будут все подчищать. Может быть, сейчас форма не совсем хорошая. В третьем голе "Ростова" центральный защитник динамовцев совсем слабо бежал. Наверное, даже я сейчас примерно так же за игроком побегу", - предположил Широков.
В матче 22-го тура чемпионата России московское "Динамо" крупно уступило "Ростову" (1:4). Уже к перерыву ростовчане забили в ворота "бело-голубых" три безответных мяча. Третий гол "Ростова" записал на свой счет иранец Мохаммад Мохеби. Вингер воспользовался скидкой от партнера и реализовал выход 1 на 1, предварительно убежав от центрального защитника Фабиана Бальбуэна.
За девять туров до финиша сезона "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице. Отставание москвичей от "Краснодара" и "Зенита" составляет, соответственно, 2 и 3 очка. "Ростов", который остается единственной командой в РПЛ с максимальным количеством набранных очков (9 из 9-ти) в 2024-м году, располагается на 9-м месте с 30-ю очками.
Источник: "РБ Спорт"
Широков: в третьем голе "Ростова" защитник "Динамо" совсем слабо бежал. Наверно, я сейчас так же за игроком побегу
Бывший футболист сборной России Роман Широков раскритиковал "Динамо" за игру в обороне в матче 22-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: официальный сайт РПЛ