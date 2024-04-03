– Нет, “Спартак” не связывался по поводу возвращения Руя, никаких контактов, — заявил Афзал в интервью “РБ Спорт”.
Отметим, что Руй Витория ранее уже работал в московском “Спартаке”. Португальский специалист возглавлял красно-белых в 2021 году. Сейчас португальский специалист находится без работы.
Напомним, нынешним наставником московского “Спартака” является испанец Гильермо Абаскаль.
Источник: “РБ Спорт”
Агент Витории: “Спартак” не связывался со мной по поводу возвращения Руя
Агент Мохамед Афзал, представляющий интересы Руя Витории, высказался о возможном возвращении португальского специалиста в “Спартак”.
Фото: Getty Images