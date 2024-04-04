Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев поделился своими рассуждениями после поражения коллектива в рамках Пути регионов Кубка России от «Урала» со счетом 0:1. По словам Пиняева, футболисты должны поддержать главного тренера Михаила Галактионова и постараться реабилитироваться в будущих матчах. Также Пиняев отметил, что ему бы не хотелось изменений в команде, так как они единое целое, и Сергей хочет, чтобы работа с Галактионовым продолжалась как можно дольше.
«Мы 100% бьемся за главного тренера. Михаил Михайлович берет ответственность на себя, но мы, футболисты, понимаем, что ответственность лежит равномерно на нас всех. Мы могли где?то что?то лучше сделать, и результат был бы иной», - передает слова Пиняева «Матч ТВ»
Пиняев – о поражении "Локомотива" от "Урала": ответственность лежит на всех равномерно
Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о поражении команды в Кубке России от «Урала».
Фото: "Чемпионат"