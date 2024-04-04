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Ороско: РПЛ меня удивила - сильная, интенсивная лига. В Аргентине футбол более медленный, очень много драк

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Вингер "Крыльев Советов" Франко Ороско сравнил футбол в национальных чемпионатах России и Аргентины.
Фото: Getty Images
- Честно говоря, РПЛ меня удивила. Это сильная, интенсивная лига. В Аргентине футбол более медленный, силовой, очень много драк, единоборств. Обычно матчи заканчиваются с небольшой разницей по голам. Тут же футбол динамичнее, больше нужно бегать, - передаёт слова Ороско "Чемпионат".

22-летний левый вингер Франко Ороско перешёл в самарские "Крылья Советов" в феврале 2024 года из аргентинского "Лануса" на правах аренды до конца 2024 года. В составе волжан футболист сыграл в трёх матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями. В 95 матчах за "Ланус" Ороско забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

Крылья Советов РПЛ Франко Ороско
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