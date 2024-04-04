- Форварды должны внимательнее следить за игрой и понимать, что может произойти такая ситуация. Если бы Мамин не выставил колено, то получил бы от Пиняева удар в живот или в пах, что было бы обоюдно неприятно для обоих. В этом эпизоде я полностью на стороне вратаря "Урала".
Напомним, вчера, 3 апреля, состоялся матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России, в котором "Урал" принимал на своем поле московский "Локомотив". Игра завершилась минимальной победой "Урала" со счетом 1:0. Во втором тайме произошло столкновения вратаря екатеринбуржцев Алексея Мамина и крайнего форварда "железнодорожников" Сергея Пиняева в штрафной площади хозяев. В результате чего судьи VAR позвали главного арбитра встречи Кирилла Левникова изучить видеоповтор на предмет возможного одиннадцатиметрового, однако рефери оставил свое решение в силе.
Источник: "РБ Спорт"
Нигматуллин: в эпизоде с Пиняевым я полностью на стороне вратаря "Урала"
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал столкновение вингера "Локомотива" Сергея Пиняева с вратарем "Урала" Алексеем Маминым в матче Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"