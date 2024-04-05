– Вы официально узнаете. Мне некогда сейчас давать информацию. Дождитесь, пожалуйста. Пара часов и у вас все будет, — цитирует Адиева “СЭ”.
4 апреля Мирослав Ромащенко подал в отставку с поста главного тренера “Ахмата”. Команда из Грозного приняла решение белорусского специалиста. Пресс-служба клуба при этом анонсировала, что скоро появятся новости о новом рулевом.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что Магомед Адиев будет совмещать посты главного тренера сборной Казахстана и “Ахмата”.
Адиев: назначение в “Ахмат”? Дождитесь, пожалуйста
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на вопрос о возможном назначении в “Ахмат”.
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