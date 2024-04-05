Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
21:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
22:00
МарсельНе начат

Адиев: назначение в “Ахмат”? Дождитесь, пожалуйста

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на вопрос о возможном назначении в “Ахмат”.
Фото: РИА Новости
– Вы официально узнаете. Мне некогда сейчас давать информацию. Дождитесь, пожалуйста. Пара часов и у вас все будет, — цитирует Адиева “СЭ”.

4 апреля Мирослав Ромащенко подал в отставку с поста главного тренера “Ахмата”. Команда из Грозного приняла решение белорусского специалиста. Пресс-служба клуба при этом анонсировала, что скоро появятся новости о новом рулевом.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что Магомед Адиев будет совмещать посты главного тренера сборной Казахстана и “Ахмата”.

Магомед Адиев Ахмат Мирослав Ромащенко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится