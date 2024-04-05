"Даже "позорный" "Спартак" — самый сильный соперник для "Динамо", всегда им был. На поле будет битва. Футбол не будет закрытым, ни в коем случае, а результат, черт его знает. Проблемы и у тех, и у других, но игра как минимум будет интересной", - цитирует Силкина "СЭ".
"Динамо" сыграет со "Спартаком" в рамках 23-го тура РПЛ, встреча состоится 7-го апреля в 19:30 по московскому времени на "ВТБ Арене". После 21-го сыгранного тура "бело-голубые" занимают третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков. "Красно-белые" располагаются на шестом месте с 32-мя очками. В первом круге подопечные Гильермо Абаскаля обыграли команду Марцела Лички с минимальным счетом, единственным забитым мячом в том матче отметился Тео Бонгонда.
Силкин: даже "позорный" "Спартак" - самый сильный соперник для "Динамо"
Бывший тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между "бело-голубыми" и "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"