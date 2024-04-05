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Карпин избежал дополнительной дисквалификации, Онопко пропустит следующие две встречи Кубка России

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин избежал дополнительной дисквалификации в Кубке России.
Фото: РФС
"Карпин вышел на поле для конфронтации, с его стороны не было оскорбительных слов и выражений. У него один матч автоматической дисквалификации. Арбитр Сухой записал, что со стороны Онопко была ненормативная лексика и оскорбление судьи. Онопко заявил, что не матерился, но оскорбил судью. Решение — дисквалифицировать на два матча Кубка России и оштрафовать на 200 тысяч рублей", - цитирует председателя КДК РФС Григорьянца "РИА Новости".

Напомним, что после завершения основного времени в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России "Химки" - "Ростов" (0:0, 6:7 - пен.) главный тренер южан Валерий Карпин был удален, красную карточку получил и его помощник - Виктор Онопко. В полуфинале турнира ростовчане сыграют с екатеринбургским "Уралом", который одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 1:0. После 21-го сыгранного тура команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 очков. Завтра, 6-го апреля "Ростов" сыграет с "Сочи" в матче 23-го тура РПЛ.

Ростов Валерий Карпин Виктор Онопко Кубок России Химки
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