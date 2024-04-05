- Мне жаль, что я не смог остаться в "Сельте" на более долгий срок. Но что-то изменить вряд ли было возможно, так как была еще пауза на ковид, и даже этот короткий отрезок моей карьеры в Испании разбился на два совершенно разных. Но мы обсуждали мой возможный трансфер, и я со своей стороны разговаривал лично с президентом "Локомотива" и просил меня отпустить. Я хотел перейти полноценно, но, к сожалению, переход не состоялся.
Федор Смолов, играющий на позиции центрального нападающего, защищал цвета "Сельты" с 30 января 2020 года на правах аренды из московского "Локомотива" до конца сезона 2019/2020. Трансфер обошелся в 600 тысяч евро и включал опцию выкупа игрока за 6 миллионов евро. 29 июля форвард вернулся в стан "железнодорожников", так как клуб из Виго не стал выкупать права на россиянина. Всего за испанскую команду Смолов провел 14 матчей, в которых забил два гола и получил четыре желтые карточки. Напомним, что свои мячи Федор забил в ворота мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".
Источник: "СЭ"
Смолов: я хотел перейти в "Сельту" полноценно, но, к сожалению, трансфер не состоялся
Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов признался, что жалеет о несостоявшемся полноценном переходе в испанскую "Сельту".
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