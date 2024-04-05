Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
2 - 2 2 2
СассуолоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
1 - 1 1 1
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
3 - 1 3 1
МарсельЗавершен

Личка: Зайнутдинов мог бы подойти под игровой стиль "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка заявил, что экс-футболист ЦСКА Бактиер Зайнутдинов, выступающий за турецкий "Бешикташ", подошел бы под игровой стиль его команды.
Фото: Getty Images
"Бактиер Зайнутдинов? Это игрок "Бешикташа". Помню его. Хороший и умный игрок. Смог ли бы он подойти под игровой стиль "Динамо"? Смог бы", - приводит Legalbet.kz слова Лички.

Бактиер Зайнутдинов пополнил состав "Бешикташа" летом прошлого года, перебравшись в Турцию из московского ЦСКА. Сумма трансферной компенсации за 26-летнего игрока сборной Казахстана, по информации Transfermarkt, составила 4,5 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Зайнутдинов провел за "Бешикташ" 35 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

Марцел Личка Бахтиер Зайнутдинов Динамо Бешикташ ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится