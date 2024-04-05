"Бактиер Зайнутдинов? Это игрок "Бешикташа". Помню его. Хороший и умный игрок. Смог ли бы он подойти под игровой стиль "Динамо"? Смог бы", - приводит Legalbet.kz слова Лички.
Бактиер Зайнутдинов пополнил состав "Бешикташа" летом прошлого года, перебравшись в Турцию из московского ЦСКА. Сумма трансферной компенсации за 26-летнего игрока сборной Казахстана, по информации Transfermarkt, составила 4,5 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Зайнутдинов провел за "Бешикташ" 35 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.
Личка: Зайнутдинов мог бы подойти под игровой стиль "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка заявил, что экс-футболист ЦСКА Бактиер Зайнутдинов, выступающий за турецкий "Бешикташ", подошел бы под игровой стиль его команды.
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