"Почти выкупили Сако. Остался один юридический вопрос. У него есть желание остаться, и у нас есть. Формальность", - приводит слова президента "Ростова" "РБ Спорт".
Центральный защитник Умар Сако перебрался в "Ростов" в минувшее зимнее трансферное окно из "Арды" на правах аренды до конца текущего сезона. Действующий контракт 27-летнего ивуарийца с болгарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро. За "Ростов" игрок уже провел 4 матча в РПЛ и 2 игры в Кубке России, но пока не отличился результативными действиями.
"Ростов" практически выкупил права на арендованного защитника "Арды" Сако
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал, что клуб практически выкупил у болгарской "Арды" права на защитника Умара Сако.
Фото: Чемпионат.com